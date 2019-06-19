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СБ ООН отложил рассмотрение нарушений санкционного режима Северной Кореей

Это случилось благодаря усилиям России и Китая

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия и Китай в ООН заблокировали вынесение на заседание Совбеза всемирной организации вопроса о нарушении Северной Кореей санкций на поставки нефтепродуктов, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылками на дипломатические источники.

По сообщениям источников, Россия и Китай в минувший вторник уведомили Комитет по санкциям СБ ООН, что вопрос нуждается в дальнейшем изучении. Это произошло до наступления крайнего срока подачи возражений.

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Соединенные Штаты и 25 других стран обвинили в нарушении санкций ООН Северную Корею, в семь раз превысившую в 2018 году предусмотренный ими лимит в 500 000 баррелей нефтепродуктов в год. Ситуация повторяется в текущем году - по американским оценкам, КНДР уже превысила установленный лимит.

Рассмотрение вопроса инициировали США. Они предложили прекратить поставки нефтепродуктов в КНДР из-за нарушений. По мнению американских дипломатов, ограничения критичны для того, чтобы добиться от нее денуклеаризации. По оценке США, значительная часть нефтепродуктов сверх лимита получена Северной Кореей путем перекачки горючего с судов на суда в море.

По сведениям Associated Press, Россия и Китай являются основными поставщиками нефтепродуктов КНДР.

Северная Корея регулярно проводит испытания баллистических ракет и ядерного оружия. Ее власти считают, что ядерный статус поможет им сохранить суверенитет и исключить нападение Южной Кореи. США хотят снизить риск ядерных ударов по Южной Корее, своему союзнику, и добиваются от КНДР отказа от ядерного оружия. Последние переговоры президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном закончились неудачно.

КНДР СБ ООН

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