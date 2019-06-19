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Си Цзиньпин пообещал содействие в переговорах о Корейском полуострове

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин накануне своего визита в Пхеньян в статье, опубликованной на первой полосе северокорейской газеты Rodong Sinmun, пообещал способствовать миру на Корейском полуострове и заявил о поддержке КНДР.

"Мы будем активно способствовать региональному миру, стабильности, развитию и процветанию путем укрепления связи и координации с Северной Кореей и другими соответствующими сторонами для достижения прогресса во встречах и переговорах по вопросам Корейского полуострова", - следует из статьи.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай поддерживает "правильное направление" Северной Кореи в политическом решении вопросов на Корейском полуострове и удовлетворении "разумных" требований Пхеньяна посредством диалога.

Си Цзиньпин сообщил, что две страны "укрепят стратегические связи и обмены", добавив, что Китай будет твердо поддерживать достижения Ким Чен Ына в "социалистическом строительстве", направленном на экономическое развитие и улучшение жизни людей.

Он отметил, что КНДР и КНР также будут расширять и развивать отношения в гражданских секторах экономики, включая образование, культуру, спорт, туризм, дела молодежи и сельское хозяйство.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет на этой неделе с государственным визитом в Северную Корею.

Визит продлится с 20 по 21 июня, и в ходе него Си Цзиньпин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Визит будет предшествовать встрече Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20, который пройдет 28 - 29 июня в Японии.

Си Цзиньпин Китай КНДР Южная Корея G20

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