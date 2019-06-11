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Трамп и Помпео на встрече с Абэ обсудят денуклеаризацию КНДР

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в рамках саммита G20 в Осаке встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсудит денуклеаризацию Северной Кореи, сообщила представитель госдепартамента США Морган Ортагус во время брифинга.

"Госсекретарь Помпео присоединится к президенту Трампу на встрече с премьер-министром Абэ для координации усилий по полной подтвержденной денуклеаризации КНДР и обсуждения путей сотрудничества с Республикой Корея...", - сообщила Ортагус.

Она добавила, что после саммита, который пройдет в японской Осаке с 28-29 июня, президент США в сопровождении Помпео отправится в Сеул.

"Президент Трамп и президент Мун Чжэ Ин продолжат тесное сотрудничество в координации усилий по достижению полностью подтвержденной денуклеаризации КНДР", - подчеркнула Ортагус.

США КНДР Дональд Трамп Синдзо Абэ

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