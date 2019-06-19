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Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начнется в марте 2020 года

Подозреваемых обвинят в убийстве, сообщает нидерландский канал NOS

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начнется в марте 2020 года
Фото: Reuters

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рассмотрение дела о крушении лайнера MH17 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе начнется в марте 2020 года. Об этом сообщила в среду Общественная телерадиокомпания Нидерландов NOS со ссылкой на родственников жертв авиакатастрофы.

По данным собеседников NOS, для которых Совместная следственная группа провела закрытый брифинг, подозреваемые по этому делу будут обвинены в убийстве.

Ожидается, что на пресс-конференции будут оглашены имена этих подозреваемых.

В то же время NOS со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Олену Зеркаль сообщила, что "количество причастных (к крушению) может быть больше".

Сбитый лайнер

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

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В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из 53 зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.

В декабре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент страны, в котором в частности сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд.

"Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отметил Блок.

Иск против РФ

Как сообщалось, в ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 на Украине в 2014 год из-за отсутствия неопровержимых доказательств этого. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты и того, где она была произведена. По его мнению, все это не означает, что самолет сбила именно Россия. Он также добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.

В сентябре 2018 года Минобороны РФ заявило, что сбившая МН-17 ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена в в/ч Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась.

Работы на месте крушения малайзийского "Боинга"

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На месте падения самолета под Грабово.Группа международных экспертов-криминалистов на месте падения пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777.Сотрудники ГСЧС несут тело погибшего.Сотрудники ГСЧС работают на месте крушения "Боинга".Сотрудники ГСЧС собирают тела погибших на месте падения самолета.Вагон с телами погибших.Работы на месте крушения "Боинга".Наблюдатель ОБСЕ.Сотрудник ГСЧС и медицинский работник на месте трагедии.
На месте падения самолета под Грабово.
MH17 Малайзия Нидерланды

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