Следствие по MH17 не будет требовать экстрадиции фигурантов дела из РФ

Выдача подозреваемых запрещена Конституцией РФ

Пресс-конференция, посвященная расследованию крушения "Боинга 777" в 2014 году Фото: epa/vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совместная следственная группа (ССГ) не будет требовать экстрадиции из России фигурантов дела о крушении малазийского Boeing над Донбассом в 2014 году, так как она запрещена Конституцией РФ, заявил главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке на брифинге в среду.

"Мы не будем запрашивать об экстрадиции этих четырех подозреваемых, так как российская конституция, как и украинская, запрещают экстрадицию своих граждан", - сказал он, отметив, что следствие все же попросит РФ выдать подозреваемых. Также Вестербеке призвал Москву сотрудничать со следствием.

При этом прокурор заявил, что Нидерланды направят запрос в РФ с требованием допросить подозреваемых. "Также будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого", - добавил он.

19 июня Совместная следственная группа назвала Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко виновными в крушении Boeing-777. Следователи заявили, что начинают уголовное преследование этих четырех подозреваемых.

Крушение Boeing 777 в Донецкой области

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совбеза Нидерландов, которая расследовала причины катастрофы лайнера, опубликовала доклад. В нем говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия признали результаты расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском.

Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд. "Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов, - "ИФ") будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отметил Блок.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

Позиция Малайзии

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, это не означает, что самолет сбила именно Россия.

Мохамад добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.