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СБУ завела дело на Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины уведомила о подозрении трех граждан РФ и гражданина Украины в организации и пособничестве теракту, который привел к крушению Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе 14 июня 2014 года.

Согласно сообщению на сайте СБУ, следователи Главного следственного управления СБУ составили сообщение о подозрении гражданину России Игорю Гиркину (Стрелкову) в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 (виды соучастников - организатор), частью 3 статьи 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины, гражданину России Сергею Дубинскому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 (виды соучастников - организатор), частью 3 статьи 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины; гражданину России Олегу Пулатову в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 (виды соучастников - пособник), частью 3 статьи 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины.

Кроме того составлено сообщение гражданину Украины Леониду Харченко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 (виды соучастников - пособник), частью 3 статьи 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины.

19 июня Совместная следственная группа назвала Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко виновными в крушении Boeing-777. Следователи заявили, что начинают уголовное преследование этих четырех подозреваемых. При этом следствие по MH17 не будет требовать экстрадиции фигурантов дела из РФ, так как экстрадиция из РФ запрещена Конституцией России.

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Украина МН17

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