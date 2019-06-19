Фигурирующие в "деле МН17" Гиркин и Дубинский отказались давать показания

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил "Интерфаксу", что не собирается давать показания по делу о катастрофе малайзийского Boeing-777 в Донбассе пять лет назад.

"Ополчение не имеет к этому (катастрофе) отношения. Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни при чем", - заявил Гиркин.

Между тем "Интерфаксу" рассказали в окружении экс-главы разведки ДНР Сергея Дубинского, также фигурирующего в деле, что он тоже не собирается давать показаний, "потому что не о чем".

"Сергей отошел от дел еще в 2014 году, и с тех пор живет в России. Никакого отношения к "Боингу" он не имеет, военными делами не занимается, живет непубличной жизнью", - сказал его представитель.

Ранее в среду стало известно, что прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по делу о крушении Boeing-777 рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в Донбассе в отношении Гиркина (Стрелкова), Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Как сообщила нидерландская телерадиокомпания RTL со ссылкой на собственные источники, процесс начнется 9 марта 2020 года.

Между тем Общественная телерадиокомпания Нидерландов NOS со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Олену Зеркаль сообщила, что "количество причастных (к крушению рейса МН17) может быть больше".

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