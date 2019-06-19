Международное следствие объявило о поиске свидетелей по делу MH-17

Следователи пытаются узнать, кто принял решение об отправке "Бука" в Донбасс

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Группа международных следователей по делу о крушении малайзийского Boeing MH-17 намерена определить, кто принял решение об отправке на восток Украины сбившего лайнер комплекса ЗРК "Бук". Об этом было объявлено в среду на брифинге в Нидерландах.

Следователи подчеркнули, что ищут свидетелей, которые смогли бы поделиться информацией по этому вопросу.

"Нам нужно определить, кто принял решение об отправке "Бука"... Также мы хотим знать, какая была поставлена задача", - сказал участник пресс-конференции.

Представители следственной группы добавили, что пока не знают, удастся ли предъявить обвинения дополнительным фигурантами дела MH-17. По их словам, пока им не хватает данных для предъявления обвинений непосредственно тем, кто запустил ракету по самолету.

19 июня Совместная следственная группа назвала Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко виновными в крушении Boeing-777. Следователи заявили, что начинают уголовное преследование этих четырех подозреваемых.

Крушение Boeing 777 в Донецкой области

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совбеза Нидерландов, которая расследовала причины катастрофы лайнера, опубликовала доклад. В нем говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия признали результаты расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском.

Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд. "Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов, - "ИФ") будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отметил Блок.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

Позиция Малайзии

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, это не означает, что самолет сбила именно Россия.

Мохамад добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.