Следственная группа заявила об отказе России помогать в "деле MH17"

Следователи считают, что в России знали об обстоятельствах гибели малайзийского самолета

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - У России есть вся информация об обстоятельствах крушения пассажирского Boeing рейса MH17 под Донецком, но она отказывается помогать следствию. Об этом на пресс-конференции 19 июня сообщил представитель совместной следственной группы (JIT), которая расследует это дело.

По его словам, установка "Бук", из которой сбили этот самолет, была переброшена из России на Украину. "И они знали это, и они не дали нам этой информации. Я бы не назвал это сотрудничеством", - подчеркнул он.

"Мы знаем - у нас сейчас есть информация и доказательства, что Российская Федерация имеет отношение к этой трагедии, к этому преступлению, в той или иной степени", - добавил представитель JIT.

Следствие получило информацию о сбившей самолет ракете и документации на нее, а также радарные данные, но этих данных недостаточно, заявил в свою очередь представитель JIT Вильберт Паулиссен. Из предоставленных данных в JIT не смогли сделать вывод, из какой установки выпустили ракеты. Он добавил, что "отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия" и что нидерландская прокуратура полагается на выводы своих экспертов. Их выводы будут представлены в суде.

Прокурор Нидерландов Фред Вестербеке отметил, что у следствия до сих пор нет ответов на все вопросы. "Мы по-прежнему ожидаем ответ, где именно это вооружение, которое было снято на видео, действительно ли оно было из Российской Федерации и где именно оно находилось 17 июля 2014 года. Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает", - заявил он.

Ранее в JIT объявили, что намерены выяснить, кто давал приказ перебросить "Бук" на Украину и какую задачу при этом ставил. Обвиняемыми по делу стали граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Нидерландская прокуратура предъявит им обвинения и будет добиваться их ареста. Требовать их экстрадиции следствие не будет, поскольку это противоречит законодательству Украины и России, но попросит их допросить.

Суд по этому делу начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.

Россия отрицает причастность к этой катастрофе, в которой погибли 298 человек, и обвиняет международную следственную группу в игнорировании данных, которые предоставляла российская сторона.