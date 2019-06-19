Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Reuters

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно на этой неделе, был убит.

"Мурси лежал на полу в зале суда и боролся (за жизнь - ИФ) 20 минут. К несчастью, власти не вмешались и не спасли его. Мурси убили, он умер не естественной смертью", - заявил президент, слова которого приводят турецкие СМИ.

Накануне Эрдоган заявил, что не верит в естественные причины кончины Мурси, и призвал разобраться в них.

Экс-президент Египта скончался после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и что его дело должен рассматривать специальный трибунал.

Государственное телевидение со ссылкой на медицинский источник сообщило после, что Мурси умер от сердечного приступа.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день экс-главу государства поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси продолжались до его смерти.