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Суд в Киеве открыл производство по иску о незаконной регистрации новой церкви Украины

Суд в Киеве открыл производство по иску о незаконной регистрации новой церкви Украины
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева открыл производство по иску канонической Украинской церкви о незаконности проведения госрегистрации религиозного центра новой церкви Украины (ПЦУ).

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Как сообщает в среду юридический отдел УПЦ, в ее исковом заявлении было отмечено, что при регистрации религиозного центра ПЦУ допущены существенные нарушения действующего на тот момент законодательства, в связи с чем, по мнению Киевской митрополии УПЦ, следует эту регистрацию отменить в судебном порядке.

30 января 2019 года религиозный центр ПЦУ получил государственную регистрацию под наименованием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)". Между тем под названием "Киевской митрополии УПЦ" в стране с 1991 года существует головная организация канонической Украинской церкви - в единстве с Московским патриархатом.

Ранее глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов указывал на то, что ПЦУ не имеет права брать себе название УПЦ, в том числе потому, что ее первичный правоустанавливающий документ - томос патриарха Варфоломея - определяет для нее два названия: "Православная церковь Украины" (ПЦУ) и "Святейшая церковь Украины" (СЦУ).

15 декабря 2018 года в Киеве при участии Константинополя и при поддержке властей Украины прошел собор, на котором была учреждена новая украинская церковь, с тех пор ее не признала ни одна из православных церквей мира, за исключением самого Константинополя.

Украина ПЦУ

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