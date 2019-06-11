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Филарет отказался выполнять условия томоса и счел его зависимостью от Константинополя

Филарет отказался выполнять условия томоса и счел его зависимостью от Константинополя
Патриарх Филарет
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Почетный патриарх новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.

"Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится Украинская православная церковь Московского Патриархата от Москвы", - сказал он.

В миреГлаве новой украинской церкви не удалось убедить Филарета в прекращении работы УПЦ КПЧитать подробнее

В интервью телеканалу "Настоящее время" Филарет заявил также, что "идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового".

Филарет заявил, что не будет выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

Он также подчеркнул, что не признает постановление о приостановлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата, и заявляет, что оно будет отменено.

Между тем, вселенский патриарх Варфоломей заверил украинских журналистов, что глава УПЦ-КП Филарет был восстановлен Константинополем в епископском сане как бывший митрополит Киевский, а так называемый Киевский патриархат "не существует и никогда не существовал".

Каноническая УПЦ МП не признает новую церковь и не признавала Киевский патриархат Филарета, который был предан анафеме еще в 1990-е годы.

Украина УПЦ Кjнстантинополь ПЦУ Филарет

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