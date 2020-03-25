Турция обвинила 20 человек в убийстве саудовского журналиста Хашкаджи

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Турция выдвинула обвинения в отношении 20 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщили в среду турецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

По данным прокуратуры, среди обвиняемых в причастности к убийству - бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани и бывший замглавы саудовской разведки Ахмад аль-Асири, которые, как отмечается в обвинительном акте, "спровоцировали преднамеренное убийство с чудовищным умыслом".

Остальные 18 лиц обвиняются в осуществлении убийства.

В заявлении прокуратуры говорится, что обвинения основаны на анализе записей на мобильных телефонах подозреваемых, информации об их въезде в Турцию и выезде из страны, об их присутствии в консульстве, а также на показаниях свидетелей и информации с мобильного телефона, ноутбука и iPad Хашкаджи.

В декабре суд Саудовской Аравии приговорил пять человек к смертной казни и трех к тюремному заключению за убийство Хашкаджи.

Западные разведывательные службы уверены, что указ об убийстве журналиста отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, сообщают западные СМИ.

Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти.