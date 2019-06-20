Трамп подтвердил планы встретиться с Путиным на полях G20

Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита "большой двадцатки" в Японии.

"Я действительно встречаюсь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом Трамп отметил: "Я хочу поладить с Россией, и, думаю, что это случится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится".