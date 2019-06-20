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Bloomberg узнал о старте поставок Турции С-400 в начале июля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Турция, вероятно, начнет получать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 уже в первую неделю июля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на двух представителей турецких властей, пожелавших остаться анонимными.

Агентство подчеркнуло, что его источники напрямую связаны с покупкой и планированием поставок С-400 в Турцию.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени рассчитывает получить из РФ первые С-400. Поставки российских ЗРС он тогда назвал "завершенным делом".

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре этого года, а командование ВС Турции позднее определит места их дислокации.

В свою очередь глава российской госкоропрации "Ростех" Сергей Чемезов обещал полностью выполнить контракт на поставку Турции С-400 в текущем году.

Закупка Турцией российских комплексов вызвала противодействие США. Так, США неоднократно угрожали не продавать Турции свои самолеты F-35 и свернуть сотрудничество по их обслуживанию. Кроме того, американская сторона отменила обучение турецких военных управлению F-35. По мнению США, такой шаг Турции ставит под угрозу их безопасность, так как С-400 может рассекретить возможности F-35.

11 июня ВВС США исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности. Отказ от сотрудничества Вашингтон объяснил планами Анкары приобрести у России системы ПВО С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

С-400 F-35 Реджеп Тайип Эрдоган США Турция

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