Филарет заявил о возможности существования на Украине трех православных Церквей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) допускает существование на Украине трех православных Церквей.

"Тогда в Украине будет уже церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет Томос (но Томос ограниченный, в подчинении Константинопольского патриархата), и будет существовать третья независимая церковь - Украинская православная церковь Киевского патриархата", - сказал Филарет журналистам в четверг в Киеве.

При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ-КП), то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

Почетный патриарх сообщил, что в четверг на "Поместном соборе" был отменен отказ от Киевского патриархата: "Во-первых, отменили ликвидацию Киевского патриархата, наоборот - подтвердили существование Киевского патриархата, в том числе как юридического лица, которое владеет имуществом и монастырями, учебными заведениями, которыми он владел до этого".

Кроме того, по словам Филарета, "Поместный собор" избрал двух кандидатов в епископы.

Отвечая на вопрос о том, как УПЦ-КП будет возвращать свое имущество, Филарет высказал надежду, что отвоевывать его не придется.

"Надеемся, что епархии поймут, что они принадлежат к чужой церкви, а им надо принадлежать своей, украинской церкви, независимой, они будут решать сами, мы на них давить не будем", - заверил он.

Решения собора УПЦ Киевского патриархата

Собрание, проведенное в четверг почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.

"Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора, поскольку это был не Поместный собор, а сбор подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея. Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора украинских Церквей 15 декабря 2018 года и предоставления Томоса об автокефалии", - говорится в постановлении "Поместного собора" УПЦ-КП, текст которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Постановляется, что Украинская православная церковь Киевского патриархата "зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность".

Кроме того, подтверждено, что главой УПЦ-КП продолжает быть патриарх Киевский и всея Руси Филарет, "избранный пожизненно на Поместном соборе УПЦ Киевского патриархата 20-22 октября 1995 года".

В постановлении отмечается, что Томос об автокефалии, предоставленный Украинской православной церкви (ПЦУ) 6 января 2019 года в Константинополе (Стамбуле), не соответствует уставу автокефальных Церквей, поэтому ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата.

В свою очередь, в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) заявляют, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором.

"Такие собрания ни в коем случае не могут быть признаны Поместным собором, а их решения изначально никчемные в юридическом и каноническом значении этого термина, они не порождают юридических последствий и не подлежат исполнению", - говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии Украинской православной церкви.