Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Это решение означает, что парламентские выборы на Украине состоятся 21 июля согласно указу президента, отметил собеседник агентства. "Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", - сказал он.

Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая заявил, что распускает Раду восьмого созыва. 21 мая он подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно голосование на внеочередных парламентских выборах назначено на 21 июля. Очередные выборы в Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду. "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали решение президента. Однако фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. Они считают, что причины роспуска Рады в указе не обоснованы надлежащим образом.

11 июня КС Украины в закрытом режиме начал рассматривать вопрос о конституционности указа о роспуске Рады.