Зеленский распустил Верховную раду

Он также предложил уйти в отставку правительству Украины

Фото: ТАСС, Петр Сивков

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вступивший в понедельник в должность президент Украины Владимир Зеленский одним из своих первых решений распустил Верховную раду, об этом он заявил в обращении к украинскому народу сразу после своей инаугурации.

Президент дал парламенту два месяца до роспуска, попросив его за это время принять ряд неотложных законов.

"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс - и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский

Президент также попросил депутатов отправить в отставку главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны.

"Сделайте это и повесьте медали себе - это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

Зеленский также предложил подать в отставку действующему правительству Украины.

"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом (речь о 40-м президенте США Рональде Рейгане - ИФ): "правительство не решает наших проблем - правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал Зеленский.