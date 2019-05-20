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Зеленский распустил Верховную раду

Он также предложил уйти в отставку правительству Украины

Зеленский распустил Верховную раду
Фото: ТАСС, Петр Сивков

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вступивший в понедельник в должность президент Украины Владимир Зеленский одним из своих первых решений распустил Верховную раду, об этом он заявил в обращении к украинскому народу сразу после своей инаугурации.

Президент дал парламенту два месяца до роспуска, попросив его за это время принять ряд неотложных законов.

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"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс - и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский

Президент также попросил депутатов отправить в отставку главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны.

"Сделайте это и повесьте медали себе - это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

Зеленский также предложил подать в отставку действующему правительству Украины.

"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом (речь о 40-м президенте США Рональде Рейгане - ИФ): "правительство не решает наших проблем - правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал Зеленский.

Инаугурация Владимира Зеленского

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