Самолет британских ВВС провел разведку вблизи рубежей России на Балтике

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Стратегический самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W в четверг вечером совершил длительный полет у западных границ России, в том числе вблизи Калининградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский разведчик с бортовым номером ZZ665, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, первоначально пролетел вблизи морской границы Калининградской области. Затем, войдя в воздушное пространство Литвы в районе Клайпеды, он осуществил пролет вдоль ее северной сухопутной границу. В последующем британский разведывательный самолет выполнял полет вдоль западных районов Псковской области, а также северо-западных границ Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Литвы и Латвии. На обратном пути он вновь пролетел вдоль сухопутной границу Калининградской области в небе над Литвой перед тем, как в районе 22:00 по Москве уйти в международное воздушное пространство над Балтийским морем курсом на базу в Англии.

В общей сложности самолет выполнял задание у российских рубежей в регионе Балтики около двух часов.

Полет осуществлялся на фоне захода накануне в литовский порт Клайпеда британского десантно-вертолётного корабля-дока HMS Albion с батальоном морской пехоты на борту, который является флагманом возглавляемых Соединенным Королевством объединенных экспедиционных сил НАТО.

Корабль принимал участие в проходивших в акватории Балтийского моря с 9 по 21 июня крупномасштабных военно-морских учениях НАТО BALTOPS 2019, которые проводились под руководство ВМС США.