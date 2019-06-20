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Трамп назвал действия Ирана большой ошибкой после уничтожения беспилотника США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в совершении серьезной ошибки после инцидента со сбитым американским беспилотником.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал Трамп в своем Твиттере. Он не уточнил, что именно имеет в виду, однако комментарий прозвучал на фоне инцидента с беспилотником США, сбитым над Ормузским проливом.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский разведывательный беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Иран США Ормузский пролив Дональд Трамп

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