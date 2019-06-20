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ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США

Представитель американского Центрального командования заявил AP, что над территорией страны не было беспилотника

ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Фото: Reuters

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом американском разведывательном беспилотнике на юге Ирана, передает телеканал Press TV.

Беспилотник Global Hawk, по утверждению КСИР, был сбит из-за нарушения воздушного пространства Ирана.

Капитан Билл Урбан, представитель Центрального командования США, отказался от комментариев, когда его спросили, был ли сбит американский беспилотник.

Однако он сообщил Associated Press: "Не было никакого беспилотника над иранской территорией".

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