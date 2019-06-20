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Трамп пообещал вскоре сообщить, планирует ли он удар по Ирану

Американский президент сомневается, что иранцы сбили американский беспилотник специально

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени сообщить, планируют ли США военные действия в отношении Ирана, сообщает в четверг телеканал ABC News.

"Вы скоро узнаете", - заявил Трамп в ответ на вопрос журналистки, планирует ли он нанести удар по Ирану.

При этом он отметил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. "У меня есть ощущение, что это было сделано по ошибке. Может быть я прав, а может быть - нет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп пояснил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

Затем, на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Трамп повторил журналистам, что они в скором времени узнают о дальнейших действиях США, и в очередной раз назвал действия Ирана против американского беспилотника большой ошибкой.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Дональд Трамп США Иран

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