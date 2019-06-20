Поиск

Что произошло за день: четверг, 20 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел 17-ю "Прямую линию". Она продлилась более четырех часов. Отвечая на вопросы россиян, Путин высказался против либерализации "наркотических" статей, а также поддержал предложение шире применять залог как меру пресечения для бизнесменов. Он также поделился мнением об отношениях с США и о ситуации на Украине. В ходе "Прямой линии" обсуждались и региональные вопросы: мусорная реформа, зарплаты и проблемы с водоснабжением.

- Умер основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган. Сообщается, что он скончался после продолжительной болезни. В ЦБ назвали актуальным вопрос о замене инвестора в рамках санации банка, но передавать его Фонду консолидации банковского сектора не планируют.

- Филарет восстановил Киевский патриархат. Созванный им поместный собор Украинской православной церкви также объявил, что за церковью сохраняется владение средствами и имуществом, которые были приобретены самостоятельно или переданы ей властями. Томос об автокефалии Православной церкви Украины признан собором не соответствующим уставу автокефальных церквей.

- Российская делегация уехала из Тбилиси раньше времени из-за скандала. Ситуация связана с тем, что российский депутат и президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов на заседании организации занял кресло спикера парламента Грузии.

- Из "китовой тюрьмы" вывезены две косатки и шесть белух. Их планируется выпустить в Охотском море в районе Шантарских островов.

- В Москве на красной ветке метро открылись четыре новые станции. Это "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Новости по теме

Новости

Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев

Минобороны РФ предложило наказывать за снос за рубежом памятников российским военачальникам

Минобороны РФ предложило наказывать за снос за рубежом памятников российским военачальникам

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Главное

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Главное

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Евро опустился ниже 71 рубля впервые с 4 мая 2018 года

Путин поручил Минобороны создание музея семьи Щукиных в центре Москвы

Путин поручил Минобороны создание музея семьи Щукиных в центре Москвы

Путин подтвердил присутствие частных охранных компаний в Сирии

Путин подтвердил присутствие частных охранных компаний в Сирии

"Прямая линия" Путина продлилась больше четырех часов

"Прямая линия" Путина продлилась больше четырех часов

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

Бойко-Великий призвал всех православных молиться за его освобождение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');