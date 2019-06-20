Что произошло за день: четверг, 20 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел 17-ю "Прямую линию". Она продлилась более четырех часов. Отвечая на вопросы россиян, Путин высказался против либерализации "наркотических" статей, а также поддержал предложение шире применять залог как меру пресечения для бизнесменов. Он также поделился мнением об отношениях с США и о ситуации на Украине. В ходе "Прямой линии" обсуждались и региональные вопросы: мусорная реформа, зарплаты и проблемы с водоснабжением.

- Умер основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган. Сообщается, что он скончался после продолжительной болезни. В ЦБ назвали актуальным вопрос о замене инвестора в рамках санации банка, но передавать его Фонду консолидации банковского сектора не планируют.

- Филарет восстановил Киевский патриархат. Созванный им поместный собор Украинской православной церкви также объявил, что за церковью сохраняется владение средствами и имуществом, которые были приобретены самостоятельно или переданы ей властями. Томос об автокефалии Православной церкви Украины признан собором не соответствующим уставу автокефальных церквей.

- Российская делегация уехала из Тбилиси раньше времени из-за скандала. Ситуация связана с тем, что российский депутат и президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов на заседании организации занял кресло спикера парламента Грузии.

- Из "китовой тюрьмы" вывезены две косатки и шесть белух. Их планируется выпустить в Охотском море в районе Шантарских островов.

- В Москве на красной ветке метро открылись четыре новые станции. Это "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".