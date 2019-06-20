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Межпарламентская ассамблея православия досрочно закрыла сессию в Тбилиси из-за нападения

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В связи с угрозой членам и руководству Межпарламентской ассамблеи православия принято решение досрочно завершить работу в Тбилиси, сообщил президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Сегодня под председательством президента МАП Гаврилова завершилась заседание Ассамблеи. Утвержден финансовый отчет и программа действий, проведены прения. Но в связи с угрозой православным депутатам принято решение сократить заседание и завершить сессию", - сказал Гаврилов в четверг "Интерфаксу".

По его словам, на него "при выходе к прессе было совершено нападение". "Службе безопасности удалось локализовать нападение. Сейчас ситуация в безопасности", - сказал Гаврилов.

При этом парламентарий отметил, что пока об отъезде делегации из Грузии речь не идет.

В связи с ситуацией вокруг российской делегации в Грузии в Госдуме просят власти этой страны обеспечить неприкосновенность российскому депутату Гаврилову.

"Мы будем настаивать на том, чтобы у людей возможность проводить такие мероприятия сохранялась, их свободы, права, гарантии соблюдались, и с другой стороны, чтобы статус депутата был обеспечен независимо от того, на территории какой страны возникает та или иная сложная ситуация", - заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, "в любой стране вне зависимости от того, приезжает ли человек с официальным визитом или с частным, депутат любого парламента является лицом неприкосновенным". "В данном случае речь идет не о частной поездке, не о поездке на отдых, а о выполнении определенных функций", - отметил парламентарий.

Он заявил, что "в Грузии многие относят себя к православному вероисповеданию и заинтересованы в том, чтобы общение людей такой же веры продолжалось". "Соответственно, все кто, кто в данном случае используют эту ситуацию для того, чтобы выстроить какие-то политические схемы, они в общем-то действуют против интересов простых людей, которые являются носителями этих православных ценностей", - считает Новиков.

Срыв заседания

Ранее в четверг члены оппозиционной парламентской фракции "Европейская Грузия" сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия, проходившее в зале заседаний законодательного органа. Они блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом Межпарламентской ассамблеи православия Гавриловым.

"Мы не допустим, чтобы в грузинском парламенте находились оккупанты нашей страны. Заседание межпарламентской ассамблеи может быть продолжено лишь в случае выдворения из зала заседаний членов российской делегации", - заявила журналистам депутат фракции "Европейская Грузия" Елена Хоштария. Она призвала сограждан прийти к парламенту и выразить протест против пребывания российских депутатов в Грузии.

В то же время лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе сообщил журналистам, что сорванное оппозицией заседание будет продолжено в пятницу в одной из гостиниц Тбилиси.

Накануне во Дворце государственных торжеств в Тбилиси большая группа представителей оппозиционных партий провела акцию против нахождения в Грузии российских депутатов.

Под охраной в аэропорт

Согласно поступающей из Тбилиси информации, в настоящее время члены российской делегации, участвовавшие в работе сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во главе с ее президентом Гавриловым под усиленной охраной полиции покинули здание гостиницы Radisson и направились в сторону Тбилисского международного аэропорта.

Телекомпания "Рустави 2" показала кадры, как несколько десятков радикально настроенных граждан пытались прорваться к российским депутатам, но после безуспешных попыток, стали бросать в сторону российских депутатов яйца.

Спикер парламента Грузии возмущен

Ранее в четверг депутаты оппозиционных фракций Грузии потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Они обвиняют спикера парламента в том, что именно с его ведома в четверг утром в здании парламента открылась сессия Межпарламентской ассамблеи православия, на которой председательствовал президент ассамблеи, российский депутат Гаврилов. "Нынешние грузинские власти тайно сдают Грузию России, но народ не допустит этого", - заявил журналистам один из участников акции протеста в парламенте, депутат оппозиционной фракции "Единое национальное движение" Ника Мелия.

При этом Кобахидзе заявил, что не знал о председательстве российского депутата Гаврилова на заседании МАП в здании грузинского законодательного органа. "Для всех это была очень тяжелая картина, что мы увидели в зале заседаний парламента", - сказал Кобахидзе журналистам в Баку, где он находится с официальным визитом.

"Россия является страной, которая оккупировала 20% наших территорий, и официальный представитель этой страны, член российского парламента сидел в кресле спикера парламента Грузии, что было тяжелой картиной. К сожалению, у меня не было возможности быстро отреагировать исходя из того, что не нахожусь в Грузии. Мне сообщили об этом факте, и как только я узнал, сразу же потребовал приостановить сессию и не допустить ее продолжения в такой форме", - сказал он.

При этом Кобахидзе подчеркнул, что выступление Гаврилова с места спикера парламента Грузии является "абсолютно неприемлемым".

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