США опубликовали маршрут беспилотника, сбитого Ираном

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пентагон опубликовал изображение траектории полета своего военного беспилотника, который был сбит Ираном над Оманским заливом в четверг.

Как видно на опубликованных снимках, траектория полета RQ-4 Global Hawk пролегала над международными водами. Согласно им, беспилотник не вторгался в воздушное пространство Ирана.

"Это было неспровоцированное нападение на объект наблюдения США, который никогда не нарушал воздушное пространство Ирана ...", - заявил журналистам представитель Центрального Командования США генерал-лейтенант Джозеф Гастелла.

Он отметил, что беспилотник находился в 34 км от ближайшей иранской территории и летел на большой высоте, когда был поражен ракетой класса "земля-воздух". При этом американские военные не прокомментировали миссию дистанционно пилотируемого самолета, который может летать выше 16 км и оставаться в воздухе более 24 часов.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Первоначально президент США назвал инцидент "очень большой ошибкой" со стороны Ирана, но позже занял более сдержанную позицию, предположив, что беспилотник могли сбить по ошибке.

Тем временем лидеры оппозиции в США после брифинга в Белом доме призвали к проявлению полной сдержанности и к деэскалации ситуации с Ираном.