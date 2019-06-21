Трамп отменил удар по Ирану в последнюю минуту

Это было сделано вскоре после инцидента с американским беспилотным аппаратом над Оманским заливом

Дональд Трамп, госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон (слева направо) в Овальном кабинете Фото: Reuters

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент, сообщила газета The New York Times.

"Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи", – говорится в сообщении издания. В нем утверждается: "Операция уже была в начальной стадии, но была остановлена. Самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве, сообщил официальный представитель".

Издание пишет, что "еще в 19:00 (по местному времени, 12:00 по Москве) военные и дипломатические представители после интенсивных дискуссий и споров в Белом доме, в которых приняли руководящие лица из Совета нацбезопасности и лидеры Конгресса, ждали нанесения удара".

Как отметила The New York Times, "не ясно, просто ли господин Трамп изменил свое мнение о нанесении удара, или же администрация изменила курс из-за логистики или стратегии, также неясно, могут ли атаки все же быть осуществлены". Белый дом и Пентагон отказались комментировать эту информацию, но никто из чиновников не просил отказаться от публикации материала.

Позднее источник в Пентагоне подтвердил агентству Associated Press, что вооруженные силы действительно готовились к удару по целям в Иране, но приказ об этом отменили незадолго до начала атаки. По информации агентства, Пентагон рекомендовал Трампу план ударов. Кроме этого плана чиновники из Белого дома предлагали другие варианты. Операцию отменили около 19:30 в четверг по местному времени (2:30 пятницы по Москве).

Накануне Иран сбил американский беспилотник над Оманским заливом. США утверждают, что их аппарат не нарушал воздушное пространство другого государства. Дональд Трамп пообещал сообщить, планирует ли он удар по Ирану.