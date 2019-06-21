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Получившая тяжелое ранение 18-летняя девушка в Тбилиси оказалась в эпицентре митинга случайно

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - 18-летняя девушка, получившая в ходе произошедших в ночь на пятницу на проспекте Руставели в Тбилиси беспорядков тяжелое ранение, оказалась в эпицентре событий случайно и не была участницей акции протеста, сообщает грузинская телекомпания "Имеди".

По данным телекомпании, которая ссылается на слова родственников пострадавшей, девушка лишилась глаза и перенесла сложную операцию. Предположительно, девушке в лицо попала резиновая пуля, когда на проспекте начался разгон митингующих.

По словам родственников пострадавшей, она работает в супермаркете неподалеку от здания парламента Грузии и оказалась в толпе случайно, когда после смены возвращалась домой.

Ранее Минздрав Грузии подтвердил, что в ходе ночных беспорядков в Тбилиси пострадали 240 человек, среди которых 80 сотрудников полиции. Среди пострадавших также более 30 журналистов, фотографов и телеоператоров.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия Тбилиси

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