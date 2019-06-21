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В столкновениях в Грузии пострадали 240 человек

В столкновениях в Грузии пострадали 240 человек
Протесты в Тбилиси 20 июня
Фото: Reuters

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, сообщил в пятницу журналистам глава центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе.

По его словам, 102 человека остаются к этому моменту в больницах.

Замглавы Минздрава Грузии Заза Бохуа рассказал, что у большинства пострадавших травмы глаз, ушибы, вывихи и другие. Он добавил, что состояние одного пострадавшего стабильно тяжелое, двух в настоящее время оперируют.

Беспорядки в столице Грузии начались вечером 20 мая. Поводом для них стал тот факт, что российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле председателя парламента Грузии и говорил на русском языке. Протестующие требуют отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В грузинских СМИ ранее появилась информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Сам Гаврилов опроверг ее и сказал, что никогда не воевал в горячих точках, не носил оружие и не бывал в Абхазии с момента объявления независимости.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка.

Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать их с проспекта Руставели. В числе пострадавших как протестующие, так и полицейские и журналисты, освещавшие беспорядки.

Вечером 21 июня протестующие планируют снова выйти на улицы.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия Тбилиси Сергей Гаврилов

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