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Ростуризм не увидел оснований для совета российским туристам не ехать в Грузию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рекомендации МИД РФ российским туристам проявлять бдительность в Грузии из-за акций протеста не являются основанием для запрета Ростуризмом поездок в Грузию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Данное заявление не является основанием для рекомендации Ростуризмом не посещать данную страну", - говорится в сообщении.

Ранее ситуационно-кризисный центр МИД РФ в твиттере рекомендовал российским гражданам проявлять бдительность и избегать массового скопления людей в Грузии в связи с акциями протеста в Тбилиси.

Общественные выступления в связи с приездом российской делегации на заседание парламента Грузии начались в Тбилиси в среду и переросли в беспорядки. В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали 240 человек. На вечер пятницы намечена еще одна акция протеста.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия Ростуризм

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