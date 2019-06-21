Ростуризм не увидел оснований для совета российским туристам не ехать в Грузию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рекомендации МИД РФ российским туристам проявлять бдительность в Грузии из-за акций протеста не являются основанием для запрета Ростуризмом поездок в Грузию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Данное заявление не является основанием для рекомендации Ростуризмом не посещать данную страну", - говорится в сообщении.

Ранее ситуационно-кризисный центр МИД РФ в твиттере рекомендовал российским гражданам проявлять бдительность и избегать массового скопления людей в Грузии в связи с акциями протеста в Тбилиси.

Общественные выступления в связи с приездом российской делегации на заседание парламента Грузии начались в Тбилиси в среду и переросли в беспорядки. В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали 240 человек. На вечер пятницы намечена еще одна акция протеста.