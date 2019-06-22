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Помпео вновь обвинил Иран в финансировании терроризма

Если Тегеран не ратифицирует конвенцию против транснациональной организованной преступности и не прекратит финансирование террористов, США введет дополнительные меры

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - США примут против Тегерана "дополнительные меры", если он не ратифицирует Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и не прекратит финансирование террористических группировок, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Как я уже говорил, Иран должен ратифицировать Палермскую конвенцию и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В противном случае против него будут приняты дополнительные меры", - говорится в распространенном госдепом США заявлении Помпео.

В нем отмечается, что в пятницу FATF "отреагировала на преднамеренную неспособность Ирана решить проблемы, связанные с системным отмыванием денег и финансированием терроризма, потребовав усиления надзора за иранскими финансовыми учреждениями".

Иран, по словам Помпео, стремится использовать "обман и уловки" для финансирования своей незаконной деятельности, "угрожая целостности и безопасности международной финансовой системы".

Он также обвинил Корпус стражей Исламской революции в крупномасштабных незаконных схемах финансирования таких террористических группировок, как Хезболла и ХАМАС при поддержке со стороны правительства Ирана.

Иран США

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