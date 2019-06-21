Трамп отменил удар по Ирану из соображений "несоразмерности"

Военные сказали ему, что в результате бомбежки погибли бы 150 человек, это было бы неверным ответом на сбитый дрон

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отменил решение нанести удар по Ирану в ответ на то, что Иранские ПВО сбили американский беспилотник. Он объяснил, что в результате могли бы погибнуть 150 человек, это стала бы несоразмерная ответная реакция. Президент написал это в твиттере.

Ранее The New York Times сообщила, что Трамп одобрил нанесение удара по иранским радарам и ракетным батареям, но отменил это решение в последний момент, уже после того, как военные начали готовиться к операции.

"В понедельник они сбили беспилотник, летевший над международными водами. Вчера вечером мы были в полной готовности к ответному удару по трем объектам, когда я спросил, сколько будет жертв. 150 человек, сэр, ответил мне один генерал. За десять минут до удара я остановил его, это стало бы непропорционально сбитому беспилотнику", - написал президент.

Он добавил, что не торопится, американская армия усиливается и готова к действиям, а в отношении Ирана днем ранее были введены новые санкции.

Трамп напомнил, что его предшественник Барак Обама пошел на "отчаянную и ужасную" сделку с Ираном, дав им миллиарды долларов и "открыв им свободную дорогу к ядерному оружию". "Вместо благодарности Иран закричал "Смерть Америке", - добавил он. Он отметил, что прекратил действие этого соглашения, ввел против Ирана санкции и добился значительного ослабления этой страны.

20 июня иранские военные объявили, что сбили над провинцией Хормозган американский беспилотник Global Hawk, который вторгся в иранское воздушное пространство. В Пентагоне подтвердили потерю дрона, но заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.