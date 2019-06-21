Поиск

Трамп отменил удар по Ирану из соображений "несоразмерности"

Военные сказали ему, что в результате бомбежки погибли бы 150 человек, это было бы неверным ответом на сбитый дрон

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отменил решение нанести удар по Ирану в ответ на то, что Иранские ПВО сбили американский беспилотник. Он объяснил, что в результате могли бы погибнуть 150 человек, это стала бы несоразмерная ответная реакция. Президент написал это в твиттере.

Ранее The New York Times сообщила, что Трамп одобрил нанесение удара по иранским радарам и ракетным батареям, но отменил это решение в последний момент, уже после того, как военные начали готовиться к операции.

"В понедельник они сбили беспилотник, летевший над международными водами. Вчера вечером мы были в полной готовности к ответному удару по трем объектам, когда я спросил, сколько будет жертв. 150 человек, сэр, ответил мне один генерал. За десять минут до удара я остановил его, это стало бы непропорционально сбитому беспилотнику", - написал президент.

Он добавил, что не торопится, американская армия усиливается и готова к действиям, а в отношении Ирана днем ранее были введены новые санкции.

Трамп напомнил, что его предшественник Барак Обама пошел на "отчаянную и ужасную" сделку с Ираном, дав им миллиарды долларов и "открыв им свободную дорогу к ядерному оружию". "Вместо благодарности Иран закричал "Смерть Америке", - добавил он. Он отметил, что прекратил действие этого соглашения, ввел против Ирана санкции и добился значительного ослабления этой страны.

20 июня иранские военные объявили, что сбили над провинцией Хормозган американский беспилотник Global Hawk, который вторгся в иранское воздушное пространство. В Пентагоне подтвердили потерю дрона, но заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

США Дональд Трамп Иран Ормузский пролив

Новости по теме

Новости

Коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси

Индия направила два корабля в Оманский залив на фоне эскалации конфликта США и Ирана

Возле сбитого Ираном беспилотника летел патрульный самолет США

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси

Спикер парламента Грузии Кобахидзе ушел в отставку на фоне протестов в Тбилиси
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Саакашвили вновь призвал своих сторонников в Грузии выйти на улицу и сменить власть

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

В Филадельфии на НПЗ после взрыва начался мощный пожар

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Депутат Гаврилов заявил о попытке госпереворота в Тбилиси, связанной с Саакашвили

Белорусский участок "Дружбы" полностью очистят от грязной нефти в августе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');