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Грузинские перевозчики не решили, продолжать ли полеты в РФ после 8 июля

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Агентстве гражданской авиации Грузии пока не определились с тем, как после запрета российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию будут работать местные авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines, выполняющие в настоящее время прямые регулярные рейсы в направлении России.

"На этом этапе мы пока не можем ничего сказать, поскольку информация, связанная с дальнейшей деятельностью грузинских авиакомпаний, осуществляющих полеты в РФ, проясняется", - сообщили "Интерфаксу" в Агентстве гражданской авиации Грузии, комментируя решение российской стороны временно запретить своим авиакомпаниям совершать полеты в Грузию.

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В пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендующий воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

В указе говорится, что решение об этом было принято "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

В настоящее время между РФ и Грузией по разным маршрутам осуществляют регулярные полеты с российской стороны "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", а также авиакомпании S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings и ЮТэйр, с грузинской стороны - авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Грузия

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