Российские авиакомпании нашли места для вывоза граждан из Грузии

Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Системная работа по выполнению указа президента РФ о временном запрете воздушных перевозок в Грузию организована по итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова, сообщил журналистам его представитель.

"Находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля. Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь", - сказал он.

Например, до 8 июля на обратные рейсы из Грузии у компании "Аэрофлот" есть сейчас 2100 свободных мест. Свободные места есть и у других российских авиаперевозчиков, сказал представитель Акимова.

"В настоящий момент компании информируют об этом своих клиентов. Все шесть отечественных перевозчиков, летающих в Грузию, - "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", "Red wings" и "Нордавиа" - будут взаимодействовать друг с другом. Некоторые из них готовы вывести россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии", - добавил он.

Также на совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой.

"Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме. Граждане, приобретавшие отдельные туристские услуги (размещение, экскурсии и т.д.) вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством РФ и российским законодательством о защите прав потребителей", - заключил представитель вице-премьера.

Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию и разместить информацию о правах туристов на своих сайтах.

В пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендующий воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.