Купившие туры в Грузию туристы из РФ смогут требовать возврата денег

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Купившие туры в Грузию российские граждане имеют право требовать расторжения договора о реализации турпродукта с туроператорами и возврата денег, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Ростуризма.

"Граждане, заключившие договоры о реализации туристского продукта в Грузию с 21 июня 2019 г. имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - рассказали в ведомстве.

Те же, кто приобрел авиабилеты отдельно, могут обращаться по месту их приобретения для возврата средств. При этом для билетов с вылетом о 8 июля деньги возвращаются в соответствии с тарифом, а с вылетом после - в полном объеме.

В Ростуризме также сообщили, что туристы, которые приобретали отдельные услуги: размещение, экскурсии и т.д., имеют право обратиться по месту приобретения этих услуг для возврата своих денег в соответствии с Гражданским кодексом и законом о защите прав потребителей.

Реакция на беспорядки

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендующий воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Такое решение было принято после событий 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули.

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".

Между тем, департамент туризма Грузии настаивает, что поездки в страну безопасны, все направления и достопримечательности остаются открытыми для туристов, транспорт работает без перебоев. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства в субботу.

Ведомство также приводит номер бесплатной горячей линии для гостей, желающих получить дополнительную информацию: 0800 800 909.