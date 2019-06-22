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Georgian Airways запустит транзитные рейсы из РФ в Грузию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Georgian Airways предложит пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва в случае, если грузинским авиакомпаниям запретят летать в российские аэропорты, говорится в заявлении Georgian Airways в фейсбуке.

В публикации авиакомпания ссылается на заявление властей РФ о том, что с 8 июля российским авиакомпаниям будет запрещено выполнять регулярные рейсы из России в Грузию.

"По сообщению Министерства транспорта Российской Федерации, запрет будет распространяться и на Georgian Airlines. В случае, если ограничение (на полеты) с 8 июля затронет грузинских авиаперевозчиков, Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные рейсы Тбилиси-Ереван-Москва", - говорится в заявлении.

В субботу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с 8 июля грузинским авиакомпаниям временно запретят летать в Россию.

Позже в Минтрансе России подтвердили, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены. В ведомстве объяснили запрет "необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности", а также задолженностью Грузии перед РФ по аэронавигационному обслуживанию.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, которым с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы из РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в страну.

Такое решение было принято на фоне антироссийских протестов в стране. Беспорядки начались после того, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента. Во время выступления он говорил на русском языке, что также возмутило оппозицию в стране.

Грузия Тбилиси РФ Georgian Airways

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