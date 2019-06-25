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Иран объяснил отказ от ядерного оружия религиозными убеждениями

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что разработка ядерного оружия противоречит религиозным убеждениям жителей страны, сообщает во вторник телеканал "Пресс-ТВ".

"Зариф заявил, что Исламская республика Иран никогда не будет пытаться получить ядерное оружие из-за религиозных убеждений и стратегических взглядов", - отмечает телеканал. По словам министра, Тегеран пытается создать мир и регион без химического оружия и оружия массового поражения.

Также он оценил недавнее решение президента США Дональда Трампа отменить удар по Ирану, поскольку он мог привести к гибели 150 человек: "Вы действительно переживали за 150 человек? Сколько людей вы убили с помощью ядерного оружия? Сколько поколений вы уничтожили посредством этого оружия?" - сказал Зариф.

Ранее руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи также утверждал, что Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, так как это сопряжено с большими расходами и противоречит религиозным убеждениям.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после того, как Иран сбил американский беспилотник. Иранская сторона настаивает на том, что беспилотник был сбит после вторжения в воздушное пространство страны. США называют доводы Ирана неубедительными и утверждают, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве.

Иран США Мохаммад Джавад Зариф

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