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США выделят Киеву $4 млн на строительство складов боеприпасов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - США и Украина подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению запасами обычных вооружений, согласно которому Вашингтон предоставит $4 млн на строительство складов, говорится в сообщении Госдепартамента США.

Согласно документу, средства на строительство шести складов боеприпасов будут выделены министерству обороны Украины в ближайшие два года.

В Госдепе США рассчитывают, что этот проект сделает складирование украинских боеприпасов более безопасным.

"В 2018 году в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО "Партнерство ради мира" Соединенные Штаты финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1,7 тысяч тонн устаревших боеприпасов советского производства в Украине", - говорится в сообщении.

Ведомство также напомнило, что с 2004 по 2018 год США выделили Украине более $40 млн на хранение и уничтожение обычных вооружений и боеприпасов, сохранившихся у Киева после распада СССР.

США Украина Госдеп

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