Порошенко подписал закон о прямых закупках натовских вооружений

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

Как сообщается в четверг на сайте президента, этот документ позволит Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Киеву.

"Вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержало, и Верховная Рада сделала решительный шаг", - подчеркнул Порошенко.

Отмечается, что принятие закона расширит возможности государственных заказчиков по оборонному заказу, уменьшит расходы на закупку продукции, а также работ и услуг оборонного назначения по импорту. Также введение закона будет способствовать оптимизации закупки по импорту продукции оборонного назначения для собственных нужд государственных заказчиков.

Верховная Рада приняла этот закон 17 января 2019 года.

Автор законопроекта, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") отметил, что в бюджете США на 2019 год предусмотрено $250 млн на украинские программы в сфере обороны и безопасности, которые предусматривают в том числе передачу техники, вооружения и боеприпасов для украинской армии.

"Критическим условием реализации этих расходов являются полномочия Министерства обороны получать напрямую такую продукцию, без привлечения посредничества компаний-спецэкспортеров "Укроборнпрома", - сказал он.