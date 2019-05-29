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Волкер заявил о продолжении поставок оружия Украине

Спецпредставитель Вашингтона подчеркнул, что речь идет о потребностях Киева по самообороне

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты продолжат поставлять различные виды вооружения Украине и будут консультировать Киев по данному вопросу, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на брифинге во вторник.

"Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самооборону", - констатировал Волкер.

Он отметил, что "Штаты готовы поддерживать оправданные потребности в обеспечении обороны Украины".

"Мы будет консультироваться с Украиной по части их легитимных потребностей. Мы выясним, какие средства мы необходимо предоставить. Кроме того, мы открыты к экспорту вооружений, то есть покупке Украиной военного оборудования у США", - сказал спецпредставитель.

Волкер убежден, что "это нормальное взаимодействие со страной, развивающей свои собственные оборонные возможности".

США Украина Курт Уолкер

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