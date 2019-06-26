Бывший спецпрокурор Мюллер даст показания конгрессу США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бывший специальный прокурор Роберт Мюллер 17 июля даст показания конгрессу США о расследовании "российского дела", пишет газета The Washington Post.

Комитеты палаты представителей по судопроизводству и разведке сообщили, что "в соответствии с судебной повесткой" Мюллер согласился выступить перед американским конгрессом.

Издание отмечает, что о согласии спецпрокурора дать показания стало известно, когда почти 80 демократов в палате представителей призвали начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее Мюллер публично выступал по вопросу о расследовании "российского дела" лишь единожды. Тогда он объявил, что оставляет пост и при этом не хочет давать показаний перед Конгрессом США.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. В послании Конгрессу генпрокурор объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию 448-страничного доклада Мюллера.

Спецпрокурор расследовал предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы в США почти два года. За это время он предъявил обвинения 34 людям, из которых 26 являются гражданами России. Мюллер счел доказанными попытки России повлиять на итоги выборов.