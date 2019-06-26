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Бывший спецпрокурор Мюллер даст показания конгрессу США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бывший специальный прокурор Роберт Мюллер 17 июля даст показания конгрессу США о расследовании "российского дела", пишет газета The Washington Post.

Комитеты палаты представителей по судопроизводству и разведке сообщили, что "в соответствии с судебной повесткой" Мюллер согласился выступить перед американским конгрессом.

Издание отмечает, что о согласии спецпрокурора дать показания стало известно, когда почти 80 демократов в палате представителей призвали начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее Мюллер публично выступал по вопросу о расследовании "российского дела" лишь единожды. Тогда он объявил, что оставляет пост и при этом не хочет давать показаний перед Конгрессом США.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. В послании Конгрессу генпрокурор объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию 448-страничного доклада Мюллера.

Спецпрокурор расследовал предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы в США почти два года. За это время он предъявил обвинения 34 людям, из которых 26 являются гражданами России. Мюллер счел доказанными попытки России повлиять на итоги выборов.

Роберт Мюллер РФ США

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