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Спецпрокурор Мюллер отказался давать показания перед Конгрессом и ушел с поста

Спецпрокурор Мюллер отказался давать показания перед Конгрессом и ушел с поста
Американский спецпрокурор Роберт Мюллер
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, заявил, что оставляет пост и при этом не хочет давать показаний перед Конгрессом США.

"Наше расследование завершено. Мы официально закрываем управление спецпрокурора, а я ухожу из министерства юстиции", - сказал Мюллер журналистам.

В ответ на требования конгрессменов дать показания он заявил, что он не сказал бы ничего нового, так как все его показания уже есть в обнародованном ранее отчете.

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Спецпрокурор США также заявил, что расследование в отношении президента Дональда Трампа не могло привести к выдвижению обвинений, поскольку это противоречило бы основному закону страны.

"Президент не может быть обвинен в совершении федеральных преступлений, пока он находится в своей должности. Это противоречило бы конституции", - сказал Мюллер, объясняя, почему против Трампа не были выдвинуты конкретные обвинения.

"Назначение спецпрокурора наделило нас (команду Мюллера - ИФ) полномочиями по расследованию тех действий президента, которые могли бы привести к препятствованию правосудию", - подчеркнул он.

Мюллер вновь подчеркнул, что были попытки извне вмешаться в процесс выборов 2016 года, и заявил, что это касается каждого американца.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. В послании Конгрессу генпрокурор объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

США Роберт Мюллер

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