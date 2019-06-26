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На беседу Путина и Трампа в рамках саммита G20 отведено около часа

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Беседа президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом "на полях" саммита G20 в Осаке запланирована ориентировочно на 14:00 28 июня, продлится около часа, пройдет с участием президентских команд, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В связи с тем, что на 15:00 запланировано второе рабочее заседание саммита G20, беседа Путина и Трампа рассчитана примерно на час, но, как подчеркнул Ушаков, "многое будет зависеть от самих лидеров".

По словам Ушакова, встреча пройдет в выставочном центре, где собирается саммит "двадцатки", в зоне переговоров для лидеров. "Беседа состоится в одном из помещений, которое нашла американская сторона", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что беседа президентов России и США будет проходить "в присутствии четырех-пяти сопровождающих с каждой стороны". Состав переговорных команд представитель Кремля уточнять не стал.

Ушаков отметил, что российская сторона рассчитывает на предметное обсуждение двусторонних отношений, вопросов стратегической стабильности, региональных конфликтов, иранской ядерной программы. "Многое будет зависеть от лидеров, от того, как они построят беседу. Имеется в виду, обсудить общее состояние двусторонних дел, вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты - Сирию, Корейский полуостров, Афганистан, Украину, Венесуэлу, иранскую программу", - сообщил он.

На вопрос, будут ли Путин и Трамп обсуждать предложения по Сирии, которые, как сообщалось, сформулированы по итогам встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с коллегами из Израиля и США в Иерусалиме, Ушаков ответил: "Будет обсуждаться общая канва ситуации в Сирии и вопросы совместной работы на сирийском направлении".

Владимир Путин Дональд Трамп

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