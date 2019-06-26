Венесуэльский министр объявил о предотвращении в стране переворота

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Венесуэльские власти предотвратили попытку государственного переворота, сообщил журналистам в среду министр информации страны Хорхе Родригес.

Группа военных планировала захватить арсенал на военной базе в штате Миранда, освободить из заключения Рауля Бодуэля, перевезти его в студию национального телевидения, откуда в эфире провозгласить его президентом Венесуэлы.

Рауль Бодуэль – отставной генерал и бывший министр обороны при президенте Уго Чавесе. В октябре 2008 года он был арестован и обвинен в растрате $14 млн за время работы министром. В мае 2010 года военный суд приговорил Бодуэля к семи годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В январе 2017 года он снова был арестован по обвинению в планах свержения правительства.

По словам Родригеса, переворот планировался при участии Колумбии, Чили и США. Он добавил, что в распоряжении военной прокуратуры Венесуэлы уже есть признательные показания некоторых заговорщиков.

К подготовке этого переворота имели отношение отставные военные. Они в частности получали деньги за разглашение конфиденциальной информации.