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Палестинцы назвали миражом экономический план США на $50 млрд

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Организации освобождения Палестины в среду вновь раскритиковали предложенный США экономический план инвестиций на $50 млрд в экономику палестинских территорий, сообщает в среду Associated Press.

В заявлении, распространенном организацией в среду, говорится, что Белый дом пытается продать "мираж экономического процветания", который, тем не менее, только продлит зависимость палестинцев от иностранных средств.

В нем отмечается, что мира в регионе не получится достичь, пока не будет положен конец "оккупации Израиля и его экономического господства".

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Американский план предлагает в течение 10 лет реализовать инвестиции в проекты в Ливане стоимостью $6,3 млрд, на западном берегу реки Иордан - за $27,5 млрд, а также за $9,1 млрд в Египте и за $7,4 млрд в Иордании. Речь идет о проектах, так или иначе связанных с палестинцами и с помощью им.

Также палестинцы раскритиковали проходящую в Бахрейне конференцию, которую организовали США. Они назвали ее "прикрытием" для намерений Израиля по заселению западного берега реки Иордан.

В Манаме в настоящее время проходит международная конференция, темой которой является палестино-израильский конфликт и его урегулирование. США на ней представляет советник президента Джаред Кушнер.

Тем временем тысячи палестинцев в секторе Газа вышли на акцию протеста против этой конференции. С собой они принесли гроб, к которому прикрепили плакат с надписью: "Конференция в Бахрейне, отправляйся в ад". На другом плакате написано: "Мы не продадим права за деньги". Также они выкрикивают лозунги: "Кушнер, Палестина не для продажи".

По данным AP, пока что демонстрация проходит мирно.

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