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Страны Европы - члены СБ ООН осудили снос Израилем палестинских домов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пять членов СБ ООН - Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и Франция - во вторник осудили снос Израилем палестинских построек в Восточном Иерусалиме.

"Мы как государства-члены Евросоюза решительно осуждаем снос Израилем палестинских домов в районе Вади-аль-Хуммус на юго-востоке Иерусалима", - говорится в заявлении членов СБ ООН, распространенном после заседания по Ближнему Востоку.

"Во всех случаях, кроме нескольких исключительных, снос на оккупированных территориях противоречит нормам международного права и резолюциям Совбеза ООН", - подчеркивается в документе.

Верховный суд Израиля постановил в июне, что палестинцы нарушили запрет на сооружение населенных пунктов, и постройки должны быть снесены. Суд предложил жителям этих населенных пунктов демонтировать жилища, крайний срок для этого истек в пятницу минувшей недели, после чего власти Израиля приступили к сносу зданий.

ООН Израиль Палестина

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