МИД заявил морскому трибуналу о неприменимости конвенции ООН к инциденту в Керченском проливе

Ведомство обвинило Киев в незаинтересованности в судьбе задержанных 24 моряков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Москве считают, что предусмотренные Конвенцией ООН процедуры урегулирования споров не применимы к ситуации с задержанием 24 украинских моряков после инцидента 25 ноября в Керченском проливе. Об этом говорится в нотах МИД России, которые направлены в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины в Москве, сообщила пресс-служба МИД.

Ноты стали ответом на решение трибунала, который потребовал немедленно освободить моряков и три их корабля в порядке временной меры в связи с началом разбирательства.

Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие, напомнили в ведомстве.

На требование освободить моряков, МИД ответил, что уголовный процесс в их отношении продолжается и обратил внимание на "имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения".

В ведомстве выразили сожаление, что "реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать". "Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей", - отметил МИД.

26 июня украинский МИД заявил, что в ноте было "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством". Это предложение в ведомстве назвали неприемлемым и обостряющим спор об иммунитете военных кораблей. Киев потребовал, чтобы Россия без каких-либо дальнейших условий выполнила решение международного трибунала и немедленно освободила 24 моряков.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия атаковали и задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь, находившихся на них моряков арестовали и перевели в Москву в СИЗО "Лефортово". Их обвинили в незаконном пересечении границы по предварительному сговору. Они вину не признают и требуют признать их военнопленными.