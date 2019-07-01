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Украинским морякам начали предъявлять обвинения в окончательной редакции

По мнению защиты, это значит, что расследование их дела завевршено

Украинским морякам начали предъявлять обвинения в окончательной редакции
Во время рассмотрения жалобы в Мосгорсуде на продление ареста украинским морякам
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Расследование дела 24 украинских моряков, задержанных после керченского инцидента в ноябре 2018 года, фактически завершено, считает координатор команды защиты адвокат Николай Полозов.

По его словам, с прошлой недели им начали предъявлять обвинения в окончательной редакции. Обвинения предъявили уже восьми арестованным, по графику процедура должна завершиться 9 июля. "После этого, скорее всего, мы перейдем к ознакомлению с материалами уголовного дела", - отметил Полозов.

Таким образом, следствие по делу, "по всей видимости", фактически завершено, пояснил адвокат, отвечая на соответствующий вопрос агентства: официально это произойдет после предъявления обвинения в окончательной редакции всем украинским военным.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. Находившихся на кораблях моряков задержали, арестовали и перевели в Москву. Их обвинили в нарушении российской границы. Моряки утверждают, что их атаковали в нейтральных водах, и требуют, чтобы их признали военнопленными.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна незамедлительно и без условий освободить украинских моряков и корабли. Российская сторона это требование не выполнила.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился через СМИ к президенту Владимиру Путину и призвал его освободить моряков и "вернуть их родителям". Тема моряков стала основной в ходе переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. После саммита Путин заявил, что вопрос моряков будет решаться "в рабочем порядке".

Николай Полозов Украина Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский

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