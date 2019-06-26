Группа военных специалистов из России покинула Венесуэлу

Эти люди проработали в стране три месяца, обслуживая ранее поставленную военную технику

Российский Ил-62 в Венесуэле Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российский Ил-62, который прилетел в Каракас 25 июня, вывез оттуда группу военно-технических специалистов, которые работали в Венесуэле по старым контрактам последние три месяца. Об этом в фейсбуке сообщило российское посольство в Венесуэле.

Дипломаты напомнили, что ранее Венесуэла получила от России сложное оборудование, которое требует регулярного обслуживания. Кроме поддержки оборудования, российские специалисты занимались подготовкой венесуэльского персонала.

Улетевшие домой россияне проводили в Венесуэле в основном плановые работы. Эти работы продолжатся по заранее согласованному расписанию, говорится в комментарии.

Посольство заверило, что речи о российском военном присутствии не идет, а поездки военных специалистов не приведут к дестабилизации ситуации в Венесуэле.

25 июня замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что российский военный самолёт прилетел в Венесуэлу для обслуживания контрактов в сфере ВТС. Он заверил, что "это не российское присутствие, не несет элементов дестабилизации обстановки, это выполнение имеющихся сервисных контрактов, все в рабочем режиме, рутинная работа".

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил в тот же день, что российские специалисты продолжают обслуживать военную технику, которая была поставлена Венесуэле.

25 июня о появлении российского "Ил-62" с бортовым номером RA-86496 в аэропорту Каракаса сообщил Reuters со ссылкой на очевидца и на данные сайта Flightradar24.

Ранее западные СМИ не раз сообщали о наращивании в Венесуэле российского военного присутствия или об отправке туда бойцов российских частных военных компаний для охраны первых лиц режима Николаса Мадуро. В Москве это отрицали.