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Участники митинга в Тбилиси, требующие отставки главы МВД Грузии, намерены в четверг провести шествие к резиденции Иванишвили

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Митинг с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария перед зданием парламента в Тбилиси в среду к полуночи завершился без эксцессов, передает корреспондент "Интерфакса".

На митинге его организаторы сообщили о планах в четверг вечером вместо проведения акции перед зданием парламента провести шествие к резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

По словам организаторов, шествие начнется с площади Республики, где участники акции протеста должны собраться к 19:00 по тбилисскому времени (18:00 мск).

Они отметили, что шествие будет мирным и его целью является "донести до Иванишвили волю общества". При этом организаторы митинга пообещали не нарушать границы частной собственности.

Кроме этого, на митинге были озвучены планы провести "марш свободы" в субботу, 29 июня. В частности, состоится манифестация от площади Республики до площади Свободы.

Между тем, в пятницу ожидается выступление главы МВД в парламенте. Ранее он сам обратился к парламенту с просьбой предоставить ему возможность выступить в связи с событиями, произошедшими 20-21 июня.

В среду представители основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили бывшей правящей партии "Единое национальное движение" заявили, что не позволят Гахария выступить в парламенте. При этом они не уточнили, как собираются помешать министру выступить перед депутатами.

Акции протеста в Тбилиси продолжаются седьмой день. Его участники требуют отставки главы МВД в связи с большим количеством пострадавших в результате применения полицией спецсредств против митингующих. В особенности, протест вызван применением резиновых пуль, способных причинить серьезные увечья и привести к смерти.

В МВД Грузии при этом заявляют, что полиция защищала здание парламента, в которое пытались ворваться агрессивные участники акции. По заявлению ведомства, полиция оборонялась.

МВД ранее также заявило, что от служебных обязанностей отстранены 10 сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в превышении силы. В двух случаях речь идет о возможном уголовном преступлении.

В ходе разгона митинга в ночь на 21 июня пострадало 240 человек, из которых 80 полицейских.

Грузия

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