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Жены лидеров G20 поучаствуют в симпозиуме о загрязнении океана

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Супруги лидеров "Группы двадцати" примут участие в симпозиуме, посвященном теме загрязнения океана, сообщает агентство Associated Press.

Конференция намечена на 29 июня. Ожидается, что она пройдет под председательством директора Японского института морской политики "Фонда мира Сасакава" Ацуси Сунами.

По данным турецкого агентства Anadolu, в рамках этого мероприятия первая леди Турции Эмине Эрдоган проинформирует своих коллег о турецком проекте Zero Waste Blue ("Ноль отходов в Мировом океане"), который нацелен на защиту водных ресурсов Турции.

После конференции супруги мировых лидеров поучаствуют в традиционной японской чайной церемонии.

В тот же день пройдет и другое мероприятие с участием премьера Японии Синдзо Абэ, дочери и советника президента США Иванки Трамп, а также королевы Нидерландов Максимы. Встреча будет посвящена расширению прав и возможностей женщин.

В программе первых леди и "первых джентльменов" стран "Группы двадцати" на пятницу, 28 июня, фигурирует посещение храма в городе Киото.

Саммит G-20 пройдет 28-29 июня в Осаке.

G20 Осака

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